З публічного простору Києва приберуть погруддя Пушкіна та пам’ятну дошку Ванди Василевської, - КМДА

Столична влада вирішила прибрати із публічного простору Києва погруддя російського поета Олександра Пушкіна на вул. Омеляновича-Павленка, 1 та меморіальну дошку радянській письменниці Ванді Василевській.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Як зазначив заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів, ще один пам’ятник Пушкіну, розташований на просп. Перемоги, 40 є пам’яткою національного значення. Такий самий статус має і пам’ятник Щорсу, тому по цим об'єктам київська влада чекає відповідних висновків та дозволу від Мінкультури.

Прокопів зазначив, що завдяки громадянам, історикам та експертам є затверджений перелік із 296 об’єктів (95 пам’ятників та 201 пам’ятна дошка або елемент оздоблення), які мають бути усунені з публічного простору.

Заступник мера Києва пообіцяв, що наступна зустріч робочої групи щодо усунення з публічного простору таких об’єктів відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, у центрі Києва демонтували пам'ятник символу "русского мира" Олександру Пушкіну.