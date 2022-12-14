ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
Оновлено реєстр програми “Доступні ліки”, до неї додали два напрями
Оновлено реєстр програми “Доступні ліки”, до неї додали два напрями
ГоловнаСуспільствоЖиття

З публічного простору Києва приберуть погруддя Пушкіна та пам’ятну дошку Ванди Василевської, - КМДА

Куди перенесуть погруддя та пам’ятну дошку, не повідомляється.

З публічного простору Києва приберуть погруддя Пушкіна та пам’ятну дошку Ванди Василевської, - КМДА
Фото: Олег Слабосписький

Столична влада вирішила прибрати із публічного простору Києва погруддя російського поета Олександра Пушкіна на вул. Омеляновича-Павленка, 1 та меморіальну дошку радянській письменниці Ванді Василевській.

Про це повідомила пресслужба КМДА

Як зазначив заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів, ще один пам’ятник Пушкіну, розташований на просп. Перемоги, 40 є пам’яткою національного значення. Такий самий статус має і пам’ятник Щорсу, тому по цим об'єктам київська влада чекає відповідних висновків та дозволу від Мінкультури. 

Прокопів зазначив, що завдяки громадянам, історикам та експертам є затверджений перелік із 296 об’єктів (95 пам’ятників та 201 пам’ятна дошка або елемент оздоблення), які мають бути усунені з публічного простору.

Заступник мера Києва пообіцяв, що наступна зустріч робочої групи щодо усунення з публічного простору таких об’єктів відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, у центрі Києва демонтували пам'ятник символу "русского мира" Олександру Пушкіну. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також