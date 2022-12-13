Обмеження постачання електроенергії в Києві скоротилися, але ситуація все одно ще складна, - Yasno

Генерація електроенергії зростає, але поки не до такого рівня, як була до обстрілів.

Сьогодні, 13 грудня, ситуація із електропостачанням у Києві покращилась. Обмеження скоротилися, але ситуація все одно ще складна.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Хороша новина - підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала +1000МВт. Та сказати, як це вплине на столицю, поки не можу. Бо фактично цю потужність мають розподілити на всі регіони”, - розповів Коваленко.

Він додав, що під час світло-сірої зони, яка в графіку позначає час можливих відключень, світло є.

Гендиректор компанії також уточнив, що генерація зростає, але поки не до такого рівня, як була до обстрілів.

“Але навіть якби вона була повноцінною, її не змогли би передати через пошкодження мереж. Мережі ремонтуються, але це потребує часу”, - підкреслив Коваленко.

Він також наголосив, що Україна не експортує електроенергію, електрика постачається з одних країн ЄС в інші, бо мережа України є частиною європейської.

Як раніше повідомлялось, в столиці й досі не вистачає значної кількості електроенергії. При цьому з наявного об'єму майже 40% йде на критичну інфраструктуру.