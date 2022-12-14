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Росія далі отримує мікрочипи зі західних країн в обхід санкцій, – Reuters

Схеми реалізовуються через фірми-посереденики створені, зокрема, у Туреччині та Гонконзі.

Росія далі отримує мікрочипи зі західних країн в обхід санкцій, – Reuters

Західні країни постачають мікрочипи у Росії в обхід санкцій, введених проти РФ через вторгнення до України.

Про це йдеться у публікації Reuters.

“За даними російської митниці, за сім місяців до 31 жовтня до Росії надійшло комп'ютерних та інших електронних компонентів на суму щонайменше 2,6 млрд доларів. Щонайменше 777 мільйонів доларів із цих продуктів було вироблено західними фірмами”, – зазначає видання.

Йдеться про комплектуючі компаній Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc, Analog Devices Inc. та Infineon AG.

Такі схеми реалізовуются через фірми-посереденики створені, зокрема, у Туреччині та Гонконзі.

За даними російської митниці, компанія Azu International, співзасновником якої є турецький бізнесмен Гоктюрк Агваз, протягом семи місяців експортувала до Росії компонентів на суму щонайменше 20 мільйонів доларів, включно з чипами американських виробників.

Reuters пише, що у березні гендиректор російської логістичної фірми Novelco Григорій Григор'єв зареєстрував у Туреччині компанію Smart Trading Ltd. 

“Григор'єв повідомив в одному з постів на LinkedIn, що Novelco відкрила філію в Стамбулі і відправляє товари до Росії з Туреччини, що не дотримується всіх торговельних обмежень США та ЄС для Росії. Як тільки товари прибувають до Туреччини, “відвантаження обробляються для реекспорту, і вантажі можуть прямувати до Росії повітряним, морським, автомобільним та залізничним транспортом”, – зазначає видання.

З березня компанія відвантажила продукцію американських виробників напівпровідників на щонайменше 660 тисяч доларів.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони назвали іноземні компанії-виробники мікрочипів для російських ракет.

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