У РФ дезінформують, що окупанти “рекордними темпами знищують українські РСЗВ у Запорізькій області”

“За останні дні знищено близько півтора десятка MLRS, MARS-II, HIMARS, а також РЛС".

Ворожі Telegram-канали дезінформують, що “війська РФ рекордними темпами знищують українські РСЗВ у Запорізькій області”.

“За останні дні знищено близько півтора десятка MLRS, MARS-II, HIMARS, а також РЛС… російські військові перехоплюють ініціативу на Запорізькому напрямку”, – цитує їх Центр протидії дезінформації при РНБО.

Запорізький колаборант Вололимир Рогов розповсюджує фейк, що важкого озброєння на Запорізькій АЕС не було, а виведення легкого озброєння означало б зняття охорони зі станції.

“Запорізька АЕС – це державна власність Росії, і будь-які провокації та спроби щодо її загарбання жорстко присікатимуться”, – заявив він.

Російські ЗМІ маніпулють, цитуючи члена Конгресу США П.Госара, що українська влада є негідною будь-якої допомоги з боку Вашингтона.

“Смерті не припиняються, а Україна стала авторитарним режимом, який не заслуговує на будь-яку підтримку”, – написали окупанти.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков розповсюджує маніпуляцію, що Кремль не має наміру анексувати нові території в Україні та хоче “звільнити” ті регіони, які окупанти вже оголосили “своїми”.