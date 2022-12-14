Відсьогодні в Україні змінюється алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів

Тепер для низки реєстраційних дій обов’язковим є експертне дослідження.

Від середи, 14 грудня в Україні змінюється алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Ці зміни регулюють дві постанови Кабінету міністрів України №1019 та №1299.

Тепер для низки реєстраційних дій обов’язковим є експертне дослідження. Воно проводиться для визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів (виявлення фактів знищення, підроблення або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, підроблення реєстраційних документів, що їх супроводжують), і включає огляд транспортного засобу та звірку інформації щодо транспортного засобу, внесеного до реєстраційних документів.

Експертний висновок є обов’язковим при таких реєстраційних діях:

перереєстрація з одного власника на іншого;

реєстрація вживаного ввезеного з-за кордону транспортного засобу;

відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, якщо воно було видане до 1 вересня 2019 року;

перереєстрація після успадкування транспортного засобу, якщо його свідоцтво попередньому власнику було видане до 1 вересня 2019 року.

У МВС радять спочатку отримати висновок, а потім звертатись до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

“Експертне дослідження відтак можна пройти навіть в одному населеному пункті, а реєстраційні дії – в іншому. Висновок експертної служби МВС буде чинним 10 днів. Лишається і опція в один день отримати обидві послуги – пройти дослідження і там же провести реєстраційні дії, це не заборонено”, – пояснив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Для проведення експертного дослідження можна звернутися до Експертної служби МВС або інших державних спеціалізованих установ, що провадять судово-експертну діяльність і працівники яких мають кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень.

“У нашому арсеналі 420 кваліфікованих експертів які надають послуги у 145 сервісних центрах МВС та 24 Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах МВС. Для того щоб громадяни могли обрати локацію чи майданчик, їм слід зайти на сайт Експертної служби МВС”, – зазначив директор Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Сергій Кримчук.

реєстрація нового ТЗ (автосалон);

зміна анкетних даних власника у свідоцтві про реєстрацію ТЗ (і фізичні особи і юридичні особи);

зняття з обліку ТЗ / вибракування ТЗ;

перереєстрація ТЗ після встановлення ГБО;

перереєстрація ТЗ через заміну / втрату номерного знаку або закріплення індивідуального номерного знаку;

відновлення свідоцтва про реєстрацію ТЗ зареєстрованих після 1 вересня 2019;

отримання / повернення реєстраційних документів для виїзду за кордон;

отримання / повернення тимчасового реєстраційного талона;

перереєстрація ТЗ після встановлення / зняття світлових сигнальних пристроїв;

реєстрація транспортного засобу у зв’язку з переходом права власності за договором фінансового лізингу.

Додамо, експертне дослідження не проводиться: