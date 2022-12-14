У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Оновлено реєстр програми “Доступні ліки”, до неї додали два напрями
Оновлено реєстр програми “Доступні ліки”, до неї додали два напрями
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ГоловнаСуспільствоЖиття

Відсьогодні в Україні змінюється алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів

Тепер для низки реєстраційних дій обов’язковим є експертне дослідження.

Відсьогодні в Україні змінюється алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів
Фото: auto.ria.com

Від середи, 14 грудня в Україні змінюється алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. 

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Ці зміни регулюють дві постанови Кабінету міністрів України №1019 та №1299.

Тепер для низки реєстраційних дій обов’язковим є експертне дослідження. Воно проводиться для визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів (виявлення фактів знищення, підроблення або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, підроблення реєстраційних документів, що їх супроводжують), і включає огляд транспортного засобу та звірку інформації щодо транспортного засобу, внесеного до реєстраційних документів.

Експертний висновок є обов’язковим при таких реєстраційних діях:

  • перереєстрація з одного власника на іншого;
  • реєстрація вживаного ввезеного з-за кордону транспортного засобу;
  • відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, якщо воно було видане до 1 вересня 2019 року;
  • перереєстрація після успадкування транспортного засобу, якщо його свідоцтво попередньому власнику було видане до 1 вересня 2019 року.

У МВС радять спочатку отримати висновок, а потім звертатись до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

“Експертне дослідження відтак можна пройти навіть в одному населеному пункті, а реєстраційні дії – в іншому. Висновок експертної служби МВС буде чинним 10 днів. Лишається і опція в один день отримати обидві послуги – пройти дослідження і там же провести реєстраційні дії, це не заборонено”, – пояснив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Для проведення експертного дослідження можна звернутися до Експертної служби МВС або інших державних спеціалізованих установ, що провадять судово-експертну діяльність і працівники яких мають кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень. 

“У нашому арсеналі 420 кваліфікованих експертів які надають послуги у 145 сервісних центрах МВС та 24 Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах МВС. Для того щоб громадяни могли обрати локацію чи майданчик, їм слід зайти на сайт Експертної служби МВС”, – зазначив директор Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Сергій Кримчук.

Додамо, експертне дослідження не проводиться:

  • реєстрація нового ТЗ (автосалон);
  • зміна анкетних даних власника у свідоцтві про реєстрацію ТЗ (і фізичні особи і юридичні особи);
  • зняття з обліку ТЗ / вибракування ТЗ;
  • перереєстрація ТЗ після встановлення ГБО;
  • перереєстрація ТЗ через заміну / втрату номерного знаку або закріплення індивідуального номерного знаку;
  • відновлення свідоцтва про реєстрацію ТЗ зареєстрованих після 1 вересня 2019;
  • отримання / повернення реєстраційних документів для виїзду за кордон;
  • отримання / повернення тимчасового реєстраційного талона;
  • перереєстрація ТЗ після встановлення / зняття світлових сигнальних пристроїв;
  • реєстрація транспортного засобу у зв’язку з переходом права власності за договором фінансового лізингу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також