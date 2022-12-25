Три ракети окупантів влучили у промзону Краматорська

За попередньою інформацією, без жертв.

Російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Три ворожі ракети влучили по промисловій зоні міста.

Про це повідомив у Facebook мер міста Олександр Гончаренко.

"Падлюки знов обстріляли Краматорськ. Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією без жертв. Небезпека не минула, перебувайте в укриттях", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, що уночі та вранці в неділю, 25 грудня, росіяни продовжували обстрілювати Донецьку область. В Авдіївці вони пошкодили лікарню.

На Донеччині за минулу добу, 24 грудня, внаслідок російських обстрілів поранено сімох місцевих жителів.