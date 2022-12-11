До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру

До Києва 11 грудня привезли Вифлеємський вогонь. Його доставили "пластуни", повідомили в ефірі Суспільного.
Вогонь усім охочим роздають у Михайлівському соборі. Уже 12-13 грудня вогонь відправиться з Києва до обласних центрів, а також Краматорська і Конотопа, додали в Укрзалізниці.
"Цієї зими скаутська традиція має для українців особливе значення. Коли всі українці живуть в умовах обстрілів та відключення електроенергії, сяйво Вогню з Вифлеєму стане символом об’єднання та незламності у боротьбі", – повідомили в Укрзалізниці.
13 грудня отримати вогонь можна буде на вокзалах країни.
Крім Києва, вогонь миру вже доставили до західних міст. Саме з пункту пропуску "Малий Березний - Убля" на кордоні зі Словаччиною передали вогонь.
Торік до Києва Вифлеємський Вогонь Миру привезли 12 грудня. Щорічну передріздвяну традицію розповсюдження Вифлеємського вогню пластуни розпочали в Михайлівському соборі.
Вогонь миру щороку запалюють на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі.