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До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру

Вже завтра і післязавтра вогонь прибуде до інших міст, зокрема Краматорська. 

До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру
Фото: ДПСУ

До Києва 11 грудня привезли Вифлеємський вогонь. Його доставили "пластуни", повідомили в ефірі Суспільного. 

Вогонь усім охочим роздають у Михайлівському соборі. Уже 12-13 грудня вогонь відправиться з Києва до обласних центрів, а також Краматорська і Конотопа, додали в Укрзалізниці. 

"Цієї зими скаутська традиція має для українців особливе значення. Коли всі українці живуть в умовах обстрілів та відключення електроенергії, сяйво Вогню з Вифлеєму стане символом об’єднання та незламності у боротьбі", – повідомили в Укрзалізниці.

13 грудня отримати вогонь можна буде на вокзалах країни.

Крім Києва, вогонь миру вже доставили до західних міст. Саме з пункту пропуску "Малий Березний - Убля" на кордоні зі Словаччиною передали вогонь. 

Торік до Києва Вифлеємський Вогонь Миру привезли 12 грудня. Щорічну передріздвяну традицію розповсюдження Вифлеємського вогню пластуни розпочали в Михайлівському соборі.

Вогонь миру щороку запалюють на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі.

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