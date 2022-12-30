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Комісія з проведення конкурсу на посаду глави НАБУ оприлюднила подробиці тестування кандидатів

Тестування загальних здібностей запланували на 13 січня.

Комісія з проведення конкурсу на посаду глави НАБУ оприлюднила подробиці тестування кандидатів

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро 30 грудня затвердила результати тестування кандидатів на знання законодавства.

Про це йдеться на Facebook-сторінці комісії.

Усього в другому етапі конкурсу взяли участь 68 кандидатів із 74.

"29 грудня відбулась основна сесія тестування, в якій взяв участь 61 кандидат. Усі кандидати, які не взяли участь в основній сесії були проінформовані про можливість пройти тестування у резервний день – 30 грудня. Такою можливістю скористались 7 кандидатів", - йдеться в повідомленні.

Також комісія надала кандидатам три дні для надсилання зауважень чи скарг по результатах тестування. Крім цього, затвердила зразки тестових запитань та правил анонімного тестування загальних здібностей із використанням комп’ютерної техніки.

Ці запитання оприлюднять невдовзі на веб-сайті Кабміну й на сторінках у соціальних мережах. 

Прохідний бал за результатами тестування загальних здібностей встановили на рівні 110 балів. Це тестування запланували на 13 січня (основний день проведення). 14 січня буде резервним днем.

Нагадаємо, 21 грудня завершився прийом документів для участі з обрання директора НАБУ. Усього заявки подали 78 осіб.

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