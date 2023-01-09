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У Києві затримали організаторів російської "фабрики тролів"

Вони поширювали у соцмережах заклики на підтримку війни та виправдовували воєнні злочини росіян.

У Києві затримали організаторів російської "фабрики тролів"
Фото: ssu.gov.ua

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували прокремлівську "фабрику тролів" у Києві. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики на підтримку війни Росії проти України та виправдовували воєнні злочини окупантів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як "першоджерело"  агенти використовували Телеграм-канал московського пропагандиста Юрія Подоляки – російського блогера, який нараховує більше ніж 2,7 млн підписників.  Його публікації поширювали через репости або під виглядом "власних" у соцмережах.

За даними слідства, підривну діяльність на Київщині організували двоє місцевих жителів.

Комп’ютерне обладнання для здійснення їхньої діяльності встановили у власних помешканнях в столиці та місті Біла Церква.

"Для масового «покриття» інтернет-простору зловмисники намагалися залучити нових учасників пропагандистського «осередку» Кремля. Щоб збільшувати чисельність «аудиторії», використовували сотні бот-акаунтів, від імені яких поширювали і коментували дописи з російською пропагандою", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютери із доказами злочинних дій.

Двом фігурантам з Києва повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Зловмисникам обрано міру запобіжного заходу для запобігання ухилення їх від кримінальної відповідальності.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала ворожу ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди.

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