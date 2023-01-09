Унаслідок обстрілу Сумської області пошкоджено школу і будинки

Також під вогонь потрапив сільський клуб.

Фото: ДПСУ у Telegram

Унаслідок російського обстрілу Сумської області руйнувань зазнали будинки, школа і сільський клуб.

Росіяни вели вогонь по Есманській і Білопільській громадах. Про це повідомили в Телеграм ДПСУ.

"Чотири приватні будинки місцевих, школа та сільський клуб пошкоджені внаслідок обстрілу Есманської громади, зруйновано один житловий будинок через ворожий обстріл Білопільської громади", – зазначили в повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв.

Фото: ДПСУ

Згідно з повідомлення голови ОВА Дмитра Живицького, ворог учора ввечері стріляв по Середино-Будській громаді зі ствольної артилерії (20 прильотів) та САУ (20 прильотів), опівночі – по Зноб-Новгородській із САУ, після 7 ранку – по Есманській із артилерії.

Загалом за минулу добу під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади. У всіх випадках – без жертв та постраждалих.