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Унаслідок обстрілу Сумської області пошкоджено школу і будинки

Також під вогонь потрапив сільський клуб. 

Фото: ДПСУ у Telegram
Унаслідок російського обстрілу Сумської області руйнувань зазнали будинки, школа і сільський клуб.

Росіяни вели вогонь по Есманській і Білопільській громадах. Про це повідомили в Телеграм ДПСУ

"Чотири приватні будинки місцевих, школа та сільський клуб пошкоджені внаслідок обстрілу Есманської громади, зруйновано один житловий будинок через ворожий обстріл Білопільської громади", – зазначили в повідомленні. 

На щастя, обійшлося без жертв. 

Фото: ДПСУ

Згідно з повідомлення голови ОВА Дмитра Живицького, ворог учора ввечері стріляв по Середино-Будській громаді зі ствольної артилерії (20 прильотів) та САУ (20 прильотів), опівночі – по Зноб-Новгородській із САУ, після 7 ранку – по Есманській із артилерії. 

Загалом за минулу добу під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади. У всіх випадках – без жертв та постраждалих.

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