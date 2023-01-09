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Росія уникає використання сучасних Су-57 у небі над Україною, – міноборони Британії

Вона боїться втрати цих літаків. 

Росія уникає використання сучасних Су-57 у небі над Україною, – міноборони Британії
Фото: Міноборони Британії Twitter

Принаймні з червня 2022 року Повітряно-космічні сили Росії майже напевно використовували Су-57 FELON для виконання завдань проти України. FELON — це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку.

Ці місії, ймовірно, обмежувалися польотами над територією Росії, запускаючи ракети класу "повітря-поверхня" або "повітря-повітря" великої дальності в Україну. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твіттері. 

"На останніх комерційно доступних зображеннях видно п’ять FELON на Ахтубінській авіабазі, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база FELON, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України", – зазначили в повідомленні. 

Швидше за все, Росія прагне уникнути репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати цих літаків над Україною. Це є ознакою того, що Росія продовжує уникати ризику щодо використання своїх військово-повітряних сил у війні.

Су-57 – це російський винищувач пʼятого покоління. Використовує крилаті ракети класу "Х". 

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