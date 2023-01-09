Росія уникає використання сучасних Су-57 у небі над Україною, – міноборони Британії

Принаймні з червня 2022 року Повітряно-космічні сили Росії майже напевно використовували Су-57 FELON для виконання завдань проти України. FELON — це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку.

Ці місії, ймовірно, обмежувалися польотами над територією Росії, запускаючи ракети класу "повітря-поверхня" або "повітря-повітря" великої дальності в Україну. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

"На останніх комерційно доступних зображеннях видно п’ять FELON на Ахтубінській авіабазі, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база FELON, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України", – зазначили в повідомленні.

Швидше за все, Росія прагне уникнути репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати цих літаків над Україною. Це є ознакою того, що Росія продовжує уникати ризику щодо використання своїх військово-повітряних сил у війні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/MFEwqMMnI3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mdjvswJrWJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 9, 2023

Су-57 – це російський винищувач пʼятого покоління. Використовує крилаті ракети класу "Х".