Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський

Сирський під час відвідин Соледару та Бахмуту.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара.

Про це йдеться у повідомленні Ukrainian Media Center. Згідно з ним, у Соледарі Сирський безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони, посиливши напрямки перекиданням додаткових підрозділів та ступінь вогневого ураження противника.

"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", – сказав Командувач Сухопутних військ.

Учора у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Соледар. Туди перекинуть додаткові війська.