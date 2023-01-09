Росія вдарила по Костянтинівці і Курахівці, є поранені

Російська армія вдарила по промисловому обʼєікту Костянтинівці та влаштувала масований обстріл Курахівки.

У Курахівці поранено щонайменше двох мирних людей, пошкоджень зазнали понад 20 будинків. Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Телеграмі.

Фото: тг-канал Павла Кириленка/Донецька ОВА

Фото: тг-канал Павла Кириленка/Донецька ОВА

Фото: тг-канал Павла Кириленка/Донецька ОВА

Фото: тг-канал Павла Кириленка/Донецька ОВА

"Росіяни цілеспрямовано нищать цивільних та промисловий потенціал області. Це і є їхній справжній намір – знищити всіх і все на нашій землі", – написав він.

Фото: тг-канал Павла Кириленка/Донецька ОВА

Фото: тг-канал Павла Кириленка/Донецька ОВА

Фото: тг-канал Павла Кириленка/Донецька ОВА

Фото: тг-канал Павла Кириленка/Донецька ОВА

Минулої доби ворог бив по кількох напрямках у Донецькій області. На Горлівському напрямку одна людина поранена та три будинки пошкоджено у Парасковіївці Соледарської громади. Соледар за добу зазнав 10 обстрілів, пошкоджено крамницю. Також під обстрілами околиці Часовоярської громади. Також стріляли по Волноваському напрямку та Лисичанському.