​Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики Мережко вирішив балотуватися на посаду президента ПАРЄ

Один із пунктів його передвиборчої програми - відновлення демократії всередині організації.

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вирішив балотуватися на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на 2023 рік.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Щиро вдячний своїм колегам за підтримку мого рішення висунути свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи", - написав Мережко.

За його словами, один із пунктів його передвиборчої програми - відновлення демократії всередині ПАРЄ.

"Антидемократичну систему виборів президента, яка існує зараз, і яка є, по суті, виборами без виборів, потрібно замінити на справжні конкурентні вибори", - зазначив Мережко.

Він також вважає, що ПАРЄ "необхідно рішуче позбутися будь-якого російського або проросійського впливу" і зробити ці зміни невідворотними, не допустити повернення до політики діалогу з Росією.

Мережко оприлюднив копію листа народних депутатів до європейської міжпарламентської організації про підтримку його висунення кандидатом.

Нагадаємо, 24 січня народного депутата Олексія Гончаренка обрали віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб ПАРЄ. Цю посаду вперше отримав українець. А новим президентом ПАРЄ став представник Нідерландів Тіні Кокс.

У квітні ПАРЄ обрала нового суддю Європейського суду з прав людини від України - Микола Гнатовський став третім суддею ЄСПЛ від України після Володимира Буткевича та Ганни Юдківської.