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Зеленський обговорив з прем'єрами Іспанії та Хорватії посилення оборони України

Президент заявив, що консолідовує підтримку партнерів перед наступною зустріччю "Рамштайну".

Зеленський обговорив з прем'єрами Іспанії та Хорватії посилення оборони України
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем'єрами Іспанії Педро Санчесом та Хорватії Андреєм Пленковичем.

Про це йдеться в повідомленні глави держави в соцмережах.

Президент підкреслив, що продовжує консолідовувати підтримку партнерів перед наступною зустріччю "Рамштайну".

Іспанського прем'єра проінформували про виклики на фронті. Також Президент озвучив Іспанії оборонні потреби України.

Із хорватським прем’єр-міністром домовилися про конкретні рішення на посилення оборони нашої держави, а також про проведення міжнародної конференції з розмінування. Також визначилися щодо ролі Хорватії у формулі миру.

Нагадаємо, нині Зеленський провів телефонні переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Йшлося про ситуацію на фронті, обмін полоненими, ситуацію на ЗАЕС та розширення зернового коридору.

Із президентом Латвії Егілсом Левітсом обговорили посилення обороноздатності України.

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