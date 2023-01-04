Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій

Зокрема, проти виступила фракція “Батьківщина” майже у повному складі, а також представники “Слуги народу”, включно з Арахамією.

Майже сімдесят нардепів відмовились ставити свої підписи під зверненням до Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій.

Про це повідомляє Руху ЧЕСНО з посиланням на відповідь на запит народного депутата від фракції "Слуга народу" Олега Дунди, який ініціював збір підписів.

Фракція "Батьківщина" майже у повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту.

Крім того, не хочуть позбавляти повноважень народних та місцевих депутатів від партій на кшталт ОПЗЖ і представники владної фракції "Слуга народу", зокрема голова фракції Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

Ось перелік тих нардепів, які у 2022 році не підписали звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (за інформацією, наданою депутатом Дундою, дані актуальні станом на 2 січня 2023 року):

Хто не підписав:

Представники фракції "Слуга народу":

Лада Булах

Олена Шуляк

Вікторія Подгорна

Андрій Герус

Юрій Мисягін

Микита Потураєв

Петро Павловський

Євгенія Кравчук

Сергій Мандзій

Ігор Фріс

Юрий Здебский

Микола Тищенко

Галина Третьякова

Олександр Корнієнко

Данило Гетьманцев

Давид Арахамія

Олександр Литвинов

Олексій Жмеренецький

Євгеній Брагар

Богдан Торохтій

Сергій Гривко

Андрій Мотовиловець

Максим Бужанський

Анатолій Гунько

Олександр Федієнко

Олександр Горобець

Петро Павловський

Михайло Радуцкий

Сергій Бабак

Артем Культенко

Павло Халімон

Володимир Іванов

Павло Фролов

Федір Веніславський

Олександр Мережко

Ганна Лічман

Олександр Трухін

Остапенко Анатолій

Артем Ковальов

Олександр Бакумов

Микола Галушко

Олег Колєв

Маргарита Шол

"За майбутнє":

Тарас Батенко

Анатолій Урбанський

Мялик Віктор

Позафракційні:

Віктор Бондар

Також підписувати відмовився представник "Європейської Солідарності" Володимир В’ятрович.

Фракція "Батьківщина" відмовилася майже у повному складі. За інформацією ініціатора збору підписів, всі члени фракції посилались на лідерку Юлію Тимошенко, що це саме її рішення. Єдина членкиня фракції, яка погодилась підписати після новорічних свят, — Альона Шкрум.

Наразі є 96 підписів із 150 необхідних і збір продовжується. Найбільший відсоток голосів станом на 2 січня дали фракції "Європейської солідарності" та "Голосу".

Ось список тих, хто поставив свій підпис:

Олег Дунда

Віктор Балога

Олексій Гончаренко

Марія Мезенцева

Ірина Фріз

Андрій Парубій

Тетяна Циба

Микола Величкович

Олег Синютка

Вікторія Сюмар

Гео Лерос

Андрій Лопушанський

Дмитро Гурін

Михайло Бондар

Ахтем Чийгоз

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Ніна Южаніна

Софія Федина

Марія Іонова

Ростислав Павленко

Юлія Клименко

Соломія Бобровська

Оксана Савчук

Максим Павлюк

Олександр Аліксійчук

Олена Вінтоняк

Дмитро Припутень

Едуард Прощук

Анатолій Драбовський

Валентина Короленко

Ярослав Рущишин

Максим Саврасов

Володимир Ар’єв

Вячеслав Рубльов

Ярослав Железняк

Андрій Осадчук

Ольга Стефанишина

Андрій Клочко

Леся Василенко

Наталія Піпа

Ганна Бондар

Олександр Салійчук

Іван Юнаков

Ігор Василів

Євген Петруняк

Ігор Марчук

Олег Марусяк

Олександр Горенюк

Олена Хоменко

Людмила Буймістер

Степан Кубів

Олексій Леонов

Андрій Стріхарський

Вадим Галайчук

Дмитро Наталуха

Олександр Качура

Олена Мошенець

Ольга Василевська-Смаглюк

Василь Мокан

Віталій Безгін

Віталій Войцеховський

Ольга Руденко

Олександр Кабанов

Єлизавета Богуцька

Мар'ян Заблоцький

Аліна Загоруйко

Юрій Камельчук

Дмитро Костюк

Святослав Юраш

Роман Грищук

Максим Пашковський

Олександр Санченко

Богдан Яременко

Дмитро Кисилевський

Олександр Ковальчук

Жан Беленюк

Олександр Маріковський

Дмитро Микиша

Костянтин Касай

Арсеній Пушкаренко

Лариса Білозір

Микола Кучер

Єгор Чернєв

Ірина Констанкевич

Павло Бакунець

Антон Яценко

Дмитро Разумков

Ігор Гузь

Ігор Молоток

Ірина Геращенко

Артур Герасимов

Микола Княжицький

Роман Костенко

Сергій Рахманін

Андрій Шараскін

Едуард Прощук

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