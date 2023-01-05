Порошенко: Лавра має бути духовним центром Української Церкви

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко привітав новину про першу службу ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі на Різдво 7 січня.

«Вітаю Православну Церкву України, всіх православних співвітчизників і всіх українських патріотів з першою службою у Києво-Печерській Лаврі, призначеною на 7 січня», – написав п’ятий Президент у Facebook.

Він зазначив, що ця новина заскочила його по дорозі на Фанар, куди він поїхав в річницю отримання Томосу ще раз подякувати Вселенському патріарху за підтримку Української Церкви.

«Лавра – це наша національна святиня, яка має бути духовним центром Української Церкви, а не провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора. Так і буде. Вже незабаром», – переконаний Петро Порошенко.