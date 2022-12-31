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Порошенко оголосив конкурс на проєкт пам'ятникам героям Бузкового гаю у Херсоні

Петро Порошенко закликав зробити Бузковий гай символом незламності українців.

Порошенко оголосив конкурс на проєкт пам'ятникам героям Бузкового гаю у Херсоні
Фото: скріншот відео

П'ятий Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною оголосив конкурс на проєкт пам'ятникам героям Бузкового гаю у Херсоні. Він профінансує першу, другу і третю премії.

Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook. 

“У Херсоні ми з Мариною побували в місці, яке перевернуло нашу свідомість. Воно має стати символом незламності українців. Це — Бузковий гай. Тут хлопці, які 24 лютого записалися у 192 батальйон територіальної оборони Херсона, і з «коктейлями Молотова» в руках, тому що їм не дали зброю, зупиняли російські танки”, - сказав Петро Порошенко.

Він зазначив, що це — образ, який не менш сильний, ніж Герої Крут. 

“Це — риса, притаманна українцям. Це з одного боку величезна трагедія, а з іншого боку — велич українського духу, яка точно має бути закарбована в українській пам’яті”, - сказав Петро Порошенко.

П’ятий президент з дружиною оголосили конкурс на проєкт пам‘ятникам героям Бузкового гаю та профінансують першу, другу і третю премії. 

Він звернувся до архітекторів і скульпторів із закликом створити такий пам‘ятник, який звучатиме на весь світ. Так само, як і Герої Крут. Гідний пам‘яті херсонських героїв.

Звертаючись до громади Херсона, Петро Порошенко закликав їх разом зробити Бузковий гай символом незламності українців.

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