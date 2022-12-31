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Близько 30% киян наразі залишаються без світла, - Кличко

При цьому система життєзабезпечення Києва працює в штатному режимі.

Близько 30% киян наразі залишаються без світла, - Кличко
Фото: EPA/UPG

Станом на вечір 31 грудня близько 30% киян залишаються без світла.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко

“Система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є. Без електроенергії наразі 30% споживачів. Через аварійні відключення”, - написав Віталій Кличко.

Він також повідомив, що рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна». Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці. 

Раніше мер Києва Віталій Кличко написав, що внаслідок російського удару є загиблий. Вибухи були зафіксовані у трьох районах міста. Загалом поранено 20 людей.

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