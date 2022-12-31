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Українські військові збили 12 із більше 20 випущених росіянами ракет, - Залужний

6 - в межах Київської, 5 - Житомирської та 1 - Хмельницької областей.

Українські військові збили 12 із більше 20 випущених росіянами ракет, - Залужний
Фото: Суспільне

Сьогодні, 31 грудня, українські військові збили 12 із більше 20 випущених росіянами ракет.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Сьогодні держава-терорист рф знову завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам нашої країни. Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування”, - написав Валерій Залужний. 

За його даними, силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей. 

Нагадаємо, вдень 31 грудня росіяни провели масовану ракетну атаку України. Були атаковані Київ, Миколаїв, Хмельницький та інші міста. Зокрема, внаслідок російської атаки на Київ поранено 11 людей, ще одна людина загинула

У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після ракетної атаки росіян енергосистема України залишається стабільною

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