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Хмельниччину атакували російські дрони, є поранені, - ОП (оновлення)

Влада області закликала перебувати в укриттях.

Хмельниччину атакували російські дрони, є поранені, - ОП (оновлення)
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Хмельницькій області є влучання. Обласний центр атакували дрони.

Про це повідомили в Офісі Президента і обласній військовій адміністрації.

За інформацією ОП, у Хмельницькому від атаки ворожими дронами поранено двох людей.

Керівник ОВА Сергій Гамалій підтвердив "прильоти" і закликав жителів перебувати в укриттях.

Оновлення 14.43. Гамалій повідомив про 4 потерпілих.

Нагадаємо, в Україні оголосили повітряну тривогу - Росія запустила ракети.

У Києві та Миколаєві пролунали вибухи, в столиці та області запровадили екстрені відключення світла.

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