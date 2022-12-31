Хмельниччину атакували російські дрони, є поранені, - ОП (оновлення)

У Хмельницькій області є влучання. Обласний центр атакували дрони.

Про це повідомили в Офісі Президента і обласній військовій адміністрації.

За інформацією ОП, у Хмельницькому від атаки ворожими дронами поранено двох людей.

Керівник ОВА Сергій Гамалій підтвердив "прильоти" і закликав жителів перебувати в укриттях.

Оновлення 14.43. Гамалій повідомив про 4 потерпілих.

Нагадаємо, в Україні оголосили повітряну тривогу - Росія запустила ракети.

У Києві та Миколаєві пролунали вибухи, в столиці та області запровадили екстрені відключення світла.