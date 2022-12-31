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У березні Росія зіткнеться з дефіцитом боєприпасів, - Буданов

За словами Буданова, Росія не розраховувала на довготривалу війну.

У березні Росія зіткнеться з дефіцитом боєприпасів, - Буданов
Фото: Цензор

З початку війни Російська Федерація обмежила кількість використання боєприпасів втричі. Вже до березня ворог зіткнеться з дефіцитом снарядів.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в ефірі телемарафону, інформує РБК-Україна.

За словами Буданова, Росія не розраховувала на довготривалу війну й з початку повномасштабного вторгнення використовувала дуже великі обсяги боєприпасів щоденно. Водночас ця цифра вже впала до 19-20 тисяч одиниць на добу, хоча росіяни починали з 60 тисяч.

Паритетність між Україною та Росією полягає у тому, що наша країна й надалі отримуватиме боєприпаси від західних союзників та вироблятиме свої, а ворог - найближчим часом зіштовхнеться з дефіцитом.

"Росія дуже скоро зіштовхнеться з тим, що вони можуть розраховувати лише на свій залишок, власні виробничі потужності та те, що вони зможуть дістати закордоном, однак це ні на що не вплине. До березня вони прийдуть у критичний стан (щодо боєприпасів - ред.)", - зауважив Буданов.

Нагадаємо, що за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україні налагоджено виробництво снарядів 152 мм та 155 мм калібрів.

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