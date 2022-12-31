Мешканців Франківщини попередили про вибухи

Але ситуація під контролем.

Мешканців Івано-Франківській області просять не хвилюватися через звуки вибухів. Йдеться про знешкодження рятувальниками залишків ракет.

Про це повідомляється у Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

"До уваги жителів Івано-Франківщини, а особливо Коломийщини. Якщо ви сьогодні почуєте звуки, схожі на вибухи, не лякайтеся", - йдеться в повідомленні.

За словами очільниці ОВА, ситуація наразі перебуває під контролем.

"Це наші фахівці ДСНС будуть знешкоджувати залишки ракети, яка раніше влучила у житловий будинок у Тлумацькій громаді", - додала Онищук.

Нагадаємо, що 29 грудня під час російської атаки в Івано-Франківській області було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждав працівник об’єкту, його госпіталізовано з численними осколковими пораненнями.

Також російська ракета влучила в житловий будинок в Івано-Франківській області. Вона не вибухнула, але зруйнувала частину будинку.