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Мешканців Франківщини попередили про вибухи

Але ситуація під контролем.

Мешканців Франківщини попередили про вибухи
Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Мешканців Івано-Франківській області просять не хвилюватися через звуки вибухів. Йдеться про знешкодження рятувальниками залишків ракет.

Про це повідомляється у Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

"До уваги жителів Івано-Франківщини, а особливо Коломийщини. Якщо ви сьогодні почуєте звуки, схожі на вибухи, не лякайтеся", - йдеться в повідомленні.

За словами очільниці ОВА, ситуація наразі перебуває під контролем.

"Це наші фахівці ДСНС будуть знешкоджувати залишки ракети, яка раніше влучила у житловий будинок у Тлумацькій громаді", - додала Онищук.

Нагадаємо, що 29 грудня під час російської атаки в Івано-Франківській області було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждав працівник об’єкту, його госпіталізовано з численними осколковими пораненнями.

Також російська ракета влучила в житловий будинок в Івано-Франківській області. Вона не вибухнула, але зруйнувала частину будинку. 

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