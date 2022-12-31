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Артилерія росіян вранці 31 грудня обстріляла Сумщину

Було три влучання.

Артилерія росіян вранці 31 грудня обстріляла Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Армія Російської Федерації уранці 31 грудня обстріляла з артилерії громаду у Сумській області.

Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Телеграмі.

«Ніч на прикордонні була без обстрілів. Але сьогодні, після 8-ї ранку, росіяни відкрили артилерійський вогонь по Краснопільській громаді. Було 3 прильоти», - зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо, що російські війська 30 грудня завдали по прикордонних громадах Сумської області 139 ударів, пошкодивши цивільні об'єкти.

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