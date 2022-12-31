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Російська ракета С-300 влучила у Лиманський відділ поліції на Донеччині

Із травмами середньої важкості в лікарню доставили поліцейського.

Російська ракета С-300 влучила у Лиманський відділ поліції на Донеччині
Ракетний обстріл Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня
Фото: Facebook/Ігор Клименко

Російські окупанти випустили ракету С-300 у Лиманський відділ поліції Донецької області.

Про це повідомив у Facebook керівник Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, є потерпілий поліцейський. 

"Травми - середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу", - зазначив Клименко.

Глава Нацполу оприлюднив фото з місця ракетного удару. З відділу винесли майже вцілілий український прапор.

Уцілілий український прапор після ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції
Фото: Facebook/Ігор Клименко
Уцілілий український прапор після ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції

Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня
Фото: Facebook/Ігор Клименко
Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня

Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня
Фото: Facebook/Ігор Клименко
Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня

лиман поліція обстріл
Фото: Facebook/Ігор Клименко
лиман поліція обстріл

Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня
Фото: Facebook/Ігор Клименко
Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня

Нагадаємо, вночі 31 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по військовому містечку на Чернігівщині. а попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер".

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