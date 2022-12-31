Ракетний обстріл Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня
Фото: Facebook/Ігор Клименко
Російські окупанти випустили ракету С-300 у Лиманський відділ поліції Донецької області.
Про це повідомив у Facebook керівник Національної поліції Ігор Клименко.
За його словами, є потерпілий поліцейський.
"Травми - середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу", - зазначив Клименко.
Глава Нацполу оприлюднив фото з місця ракетного удару. З відділу винесли майже вцілілий український прапор.
Фото: Facebook/Ігор Клименко
Уцілілий український прапор після ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції
Фото: Facebook/Ігор Клименко
Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня
Фото: Facebook/Ігор Клименко
Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня
Фото: Facebook/Ігор Клименко
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Фото: Facebook/Ігор Клименко
Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня
Нагадаємо, вночі 31 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по військовому містечку на Чернігівщині. а попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер".