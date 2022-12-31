Російські окупанти випустили ракету С-300 у Лиманський відділ поліції Донецької області.

Про це повідомив у Facebook керівник Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, є потерпілий поліцейський.

"Травми - середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу", - зазначив Клименко.

Глава Нацполу оприлюднив фото з місця ракетного удару. З відділу винесли майже вцілілий український прапор.

Фото: Facebook/Ігор Клименко Уцілілий український прапор після ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції

Фото: Facebook/Ігор Клименко Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня

Фото: Facebook/Ігор Клименко Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня

Фото: Facebook/Ігор Клименко лиман поліція обстріл

Фото: Facebook/Ігор Клименко Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня

Нагадаємо, вночі 31 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по військовому містечку на Чернігівщині. а попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер".