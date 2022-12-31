На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА
На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА
Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю (оновлено)
Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю (оновлено)
2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
"Бахмут - найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у місті
"Бахмут - найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у місті
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб
Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія запустила по Україні ракети, оголошено повітряну тривогу в усіх областях (оновлення)

У частині областей запроваджують превентивні обмеження електропостачання.

Росія запустила по Україні ракети, оголошено повітряну тривогу в усіх областях (оновлення)
Фото: alerts.in.ua

В Україні оголосили повітряну тривогу - Росія запустила ракети.

Як повідомив у своєму Telegram керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, зафіксовано пуски ракет.

Очільник Сумщини Дмитро Живицький заявив про те, що "ракети на підльоті до області".

Влада Житомирщини закликала жителів не викладати в мережі фото/відео роботи протиповітряної оборони.

Оновлення 13.55. Очільник Хмельниччини Сергій Гамалій у своєму Telegram написав про те, що у повітряному просторі України наразі налічується орієнтовно 20 ракет. 

Про успішну роботу протиповітряної оборони відзвітували на Житомирщині.

Оновлення 13.51. Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про повторний пуск "Калібрів" із Каспійського моря. 

Київська міська військова адміністрація проінформувала про роботу ППО у Києві та області.

Нагадаємо, через загрозу ракетного удару Росії на Одещині тимчасово обмежують електропостачання. Згодом такі ж обмеження почали запроваджувати в інших областях, зокрема Харківській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, а також Житомирі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також