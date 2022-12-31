В Україні оголосили повітряну тривогу - Росія запустила ракети.

Як повідомив у своєму Telegram керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, зафіксовано пуски ракет.

Очільник Сумщини Дмитро Живицький заявив про те, що "ракети на підльоті до області".

Влада Житомирщини закликала жителів не викладати в мережі фото/відео роботи протиповітряної оборони.

Оновлення 13.55. Очільник Хмельниччини Сергій Гамалій у своєму Telegram написав про те, що у повітряному просторі України наразі налічується орієнтовно 20 ракет.

Про успішну роботу протиповітряної оборони відзвітували на Житомирщині.

Оновлення 13.51. Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про повторний пуск "Калібрів" із Каспійського моря.

Київська міська військова адміністрація проінформувала про роботу ППО у Києві та області.

Нагадаємо, через загрозу ракетного удару Росії на Одещині тимчасово обмежують електропостачання. Згодом такі ж обмеження почали запроваджувати в інших областях, зокрема Харківській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, а також Житомирі.