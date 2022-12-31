Зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації ситуації.

Через загрозу ракетного удару Росії на Одещині тимчасово обмежують електропостачання.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, відповідні заходи проводить Укренерго, аби зменшити навантаження на енергосистему в разі влучання в інфраструктуру.

"Тому зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими", - додав Марченко.

Нагадаємо, нині британська розвідка повідомила, що Росія може завдати нового удару по Україні ближче до свят, аби підірвати моральний дух населення.