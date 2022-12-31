На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА
На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА
Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю (оновлено)
Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю (оновлено)
2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
"Бахмут - найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у місті
"Бахмут - найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у місті
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб
Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Через загрозу ракетного удару Росії на Одещині тимчасово обмежують електропостачання

Зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації ситуації.

Через загрозу ракетного удару Росії на Одещині тимчасово обмежують електропостачання

Через загрозу ракетного удару Росії на Одещині тимчасово обмежують електропостачання.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, відповідні заходи проводить Укренерго, аби зменшити навантаження на енергосистему в разі влучання в інфраструктуру.

"Тому зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими", - додав Марченко.

Нагадаємо, нині британська розвідка повідомила, що Росія може завдати нового удару по Україні ближче до свят, аби підірвати моральний дух населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також