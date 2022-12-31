Через загрозу ракетного удару Росії на Одещині тимчасово обмежують електропостачання.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, відповідні заходи проводить Укренерго, аби зменшити навантаження на енергосистему в разі влучання в інфраструктуру.
"Тому зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими", - додав Марченко.
Нагадаємо, нині британська розвідка повідомила, що Росія може завдати нового удару по Україні ближче до свят, аби підірвати моральний дух населення.