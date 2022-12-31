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Після ракетної атаки росіян енергосистема України залишається стабільною, - Шмигаль

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в різних регіонах країні.

Після ракетної атаки росіян енергосистема України залишається стабільною, - Шмигаль
Ракета над Київщиною 29 грудня 2022
Фото: скрин відео з тг-каналу Андрія Нєбитова

Атака російських окупантів 31 грудня була спрямована на цивільну інфраструктуру України.

Про це у повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країні. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені. росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфрастhttps://t.me/Denys_Smyhal/4244руктурі”, - написав Денис Шмигаль.

За його даними, попри це, енергосистема України залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак.

Крім того, він зазначив, що сили ППО — це герої та справжній щит українського неба. А Росія та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету.

Нагадаємо, вдень 31 грудня росіяни провели масовану ракетну атаку України. Були атаковані Київ, Миколаїв, Хмельницький та інші міста. Зокрема, внаслідок російської атаки на Київ поранено 11 людей, ще одна людина загинула

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