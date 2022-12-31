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Свято зла не буде довгим, - Подоляк про російські обстріли

Вдень 31 грудня росіяни здійснили ще одну ракетну атаку проти України.

Свято зла не буде довгим, - Подоляк про російські обстріли
Фото: скрін відео

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що у наступному 2023-му році кожен російський злочинець, який скоює звірства проти України, отримає вирок.

Про це Подоляк написав у мікроблозі Twitter.

За його словами, ніщо не характеризує огидну сутність сучасної РФ краще, ніж сьогоднішній цинічний удар по Україні перед Новим роком.

"Зруйновані будинки, готелі, є загиблі. І все це - під святкові салюти й нагородження товстопузих генералів. Та свято зла не буде довгим. У 2023 кожен злочинець отримає свій вирок", - наголосив він.

Нагадаємо, що вдень 31 грудня росіяни провели масовану ракетну атаку України.

Українські військові збили 12 із більше 20 випущених росіянами ракет.

Мер Києва Віталій Кличко написав, що внаслідок російського удару є загиблий. Вибухи були зафіксовані у трьох районах міста. Загалом поранено 20 людей.

Внаслідок російського удару у суботу, 31 грудня, у Київській області є декілька пошкоджених цивільних обʼєктів. 

У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після ракетної атаки росіян енергосистема України залишається стабільною. 

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