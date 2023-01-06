ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, - Геращенко

Решта справ, за її словами, також не закриті.

Держано бюро розслідувань досі не закрило справу Петра Порошенка за Томос, відкриту за позовом Андрія Портнова. Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко у Facebook.

«Так само і справу про запровадження воєнного стану через інцидент в Керченській протоці і захоплення українських кораблів. А ще є справа по контрнаступу і звільненню Маріуполя. І по інших героїчних і трагічних сторінках війни, яка почалася в 2014. Не знаю, чи закрили справу по Байдену, відкриту за пасквілями агента Кремля, й досі народного депутата Деркача», – зауважила Геращенко.

На її думку, принцип «Армія. Мова. Віра», що був слоганом передвиборчої програми Петра Порошенка, є "єдино чесним і правильним для об’єднання".

«Віра і українська церква, а не філія ФСБ в рясах. Ми вітаємо всі кроки, які спрямовані на посилення ЗСУ, захист і розвиток української мови і заборону кремлівської церкви. І щиро їх підтримуємо. Богослужіння ПЦУ в Лаврі – це деокупація центру Києва. Нарешті», – резюмувала Геращенко.