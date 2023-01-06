Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
ГоловнаПолітика

ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, - Геращенко

Решта справ, за її словами, також не закриті.

ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, - Геращенко
Ірина Геращенко
Фото: Андрей Гудзенко

Держано бюро розслідувань досі не закрило справу Петра Порошенка за Томос, відкриту за позовом Андрія Портнова. Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко у Facebook.

«Так само і справу про запровадження воєнного стану через інцидент в Керченській протоці і захоплення українських кораблів. А ще є справа по контрнаступу і звільненню Маріуполя. І по інших героїчних і трагічних сторінках війни, яка почалася в 2014. Не знаю, чи закрили справу по Байдену, відкриту за пасквілями агента Кремля, й досі народного депутата Деркача», – зауважила Геращенко.

На її думку, принцип «Армія. Мова. Віра», що був слоганом передвиборчої програми Петра Порошенка, є "єдино чесним і правильним для об’єднання".

«Віра і українська церква, а не філія ФСБ в рясах. Ми вітаємо всі кроки, які спрямовані на посилення ЗСУ, захист і розвиток української мови і заборону кремлівської церкви. І щиро їх підтримуємо. Богослужіння ПЦУ в Лаврі – це деокупація центру Києва. Нарешті», – резюмувала Геращенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також