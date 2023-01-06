ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, - Геращенко

Держано бюро розслідувань досі не закрило справу Петра Порошенка за Томос, відкриту за позовом Андрія Портнова. Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко у Facebook.
«Так само і справу про запровадження воєнного стану через інцидент в Керченській протоці і захоплення українських кораблів. А ще є справа по контрнаступу і звільненню Маріуполя. І по інших героїчних і трагічних сторінках війни, яка почалася в 2014. Не знаю, чи закрили справу по Байдену, відкриту за пасквілями агента Кремля, й досі народного депутата Деркача», – зауважила Геращенко.
На її думку, принцип «Армія. Мова. Віра», що був слоганом передвиборчої програми Петра Порошенка, є "єдино чесним і правильним для об’єднання".
«Віра і українська церква, а не філія ФСБ в рясах. Ми вітаємо всі кроки, які спрямовані на посилення ЗСУ, захист і розвиток української мови і заборону кремлівської церкви. І щиро їх підтримуємо. Богослужіння ПЦУ в Лаврі – це деокупація центру Києва. Нарешті», – резюмувала Геращенко.