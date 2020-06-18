Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за томоса и ПЦУ

Бывший президент, депутат Верховной Рады Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за томоса и Православной церкви Украины.

Об этом он сказал на митинге возле Печерского районного суда Киева, где ему должны избрать меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко.

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, называется оно, дословно цитирую, и я ничего не придумываю - за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создание Православной церкви Украины", - сказал Порошенко.

Он сообщил, что узнал об этом только на этой неделе.

Напомним, что Порошенко считает получение Томоса главным событием своей жизни и исторической катастрофой для Путина.

Пятый президент Украины сыграл важную роль в объединении православных церквей Украины и создании единой поместной Православной церкви Украины в декабре 2018 года. Он лично убеждал вселенского патриарха Варфоломея предоставить Томос украинской церкви и принимал участие в объединительном соборе.