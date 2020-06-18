​Медведчук показал "фрагмент Библии Гутенберга" из своей коллекции

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук показал "фрагмент Библии Гутенберга 1455 года", который он указал в своей декларации.

Как отмечает Reuters, одна страница первой в мире печатной книги может стоить десятки тысяч долларов. В декабре 2016 года на аукционе Сотбис продали фрагмент Библии Гутенберга за 47,5 тыс. долларов.

Ukrainian lawmaker says he has Gutenberg Bible fragment in his private collection https://t.co/9zljomfyFY pic.twitter.com/mvDQinssIK — Reuters (@Reuters) June 17, 2020

Медведчук не сообщил, во сколько ему обошелся этот фрагмент. Он утверждает, что это страница Библии из коллекции американского букиниста Гэбриэля Уэллса, который в начале 20 века продавал книгу по листам. Свой экземпляр Медведчук приобрел его примерно в 2011-2012 года по совету консультантов.

"Я купил сразу и, честно говоря, даже не торговался", - рассказал депутат. Он добавил, что не знает, как эта страница попала в Украину.

Директор музея книги и книгопечатания Валентина Бочковская в комментарии агентству отметила, что говорить об аутентичности этого фрагмента можно будет только после проверки экспертами. "Как правило, специалисты не доверяют, когда есть только одна страница. Поэтому... должен быть проведен специальный химический анализ", - сказала она.