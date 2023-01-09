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Майже 1000 депутатів з різних регіонів звернулися до Президента щодо вето на містобудівний закон 5655

У вето президента вірять 56 міських і сільських рад. 

Майже 1000 депутатів з різних регіонів звернулися до Президента щодо вето на містобудівний закон 5655

 Майже тисяча депутатів місцевих рад вже звернулися до Президента України щодо вето законопроєкту №5655 про «містобудівну реформу». Про це повідомляє Асоціація міст України.

«Майже 1000 депутатів з різних політичних сил вірять у вето Президента України на 5655. 56 рад, серед яких 28 міських і 28 сільських та селищних рад, прийняли звернення до Президента України про застосування ним вето до законопроєкту 5655. З усіх куточків України депутати звертаються до Верховного головнокомандувача за захистом місцевого самоврядування та безпеки мешканців громад від норм законопроєкту 5655», - повідомляють в АМУ.

Також звернення до Президента про застосування права вето щодо законопроєкту №5655 ухвалила Асоціація міст України. Крім того, АМУ надала постатейне обґрунтування необхідності ветування проєкту 5655, повідомляється на сайті Асоціації. 

Раніше повідомлялося, що визначений Конституцією термін ветування законопроєктів (15 діб) вже сплив. Однак в історії країни були випадки, коли вето накладалося і пізніше цього терміну, повідомив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

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