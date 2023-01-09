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​Родини зниклих безвісти бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади змонтували відео в надії розшукати своїх рідних

"Ми не знаємо, що з ними сталося і не можемо дозволити, щоб про них забули".

Родини військових коломийської 10-ї гірсько-штурмової бригади об'єднали зусилля, щоб нагадати про героїв, доля яких залишається невідомою. LB.ua ролик передала одна з родичок - Христина Грималюк.

Христина вже кілька місяців шукає свого батька, який зник на Луганському напрямку. Саме їй належить ідея створення відеоролика. "Вони вирушили на бойове завдання і зникли безвісти. Ніхто не знає, що сталося з нашими героями", - каже вона.

На відео 90 облич - 90 бійців, яких розшукують їх дружини, батьки, діти, брати і сестри.

"Я попросила сім'ї надіслати мені фотографії своїх близьких. Отримала 90 фотографій. Друзі допомогли змонтувати з цього відео. Ми позначили все хештегом #Save10thMountainAssaultBrigade. Ми не можемо допустити, щоб наші герої були забуті. Ми не маємо на це права. І маємо повернути кожного з них додому", - каже Христина.

Родичі постійно знаходяться в процесі пошуку інформації про зниклих, обмінюються даними між собою. Систематично звертаються на урядову гарячу лінію та в різні громадські організації, прочісують російські соціальні мережі в надії підтвердити, що близька людина перебуває в полоні.

"Нас об'єднала біда. Одна на всіх. Ніхто з нас не знає, що сталося з нашими батьками, синами, чоловіками, братами. Деяких шукають вже по десять місяців. Отримати інформацію вкрай складно. Є сім'ї, які почули від побратимів, що їхні близькі загинули, пережили нервовий зрив, а потім з'ясувалося, що людина жива, вона в полоні. Тому ми нікому не віримо і не втрачаємо надії, що побачимо наших рідних живими", - каже Христина.

Грималюк наголошує, що родини зниклих безвісти намагаються не розголошувати чутливу інформацію, наприклад, точне місце дислокації, де зникли їхні близькі.

10-та гірсько-штурмова бригада наразі бере участь в боях за Бахмут. 

Раніше уповноважений Президента з питань дотримання прав військовослужбовців Альона Вербицька повідомила, що у полоні перебувають 3,4 українських військовослужбовців. За її словами, ще 15 тисяч зникли безвісти.

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