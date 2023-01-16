Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
ГоловнаСуспільствоВійна

Близько 130 українських військових минулого року лікувались у Латвії

Поранених українських захисників приймали у двох закладах.

Близько 130 українських військових минулого року лікувались у Латвії
Фото: МОЗ

В 2022 році до двох медичних закладів у Латвії на лікування прибули близько 130 українських військових. Їх прийняли Ризька східна університетська лікарня (RAKUS) та Національний реабілітаційний центр “Вайварі”.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на коментар відділу комунікацій МОЗ Латвії.

Зокрема, у RAKUS лікувалися 43 українські військовослужбовці. Там вони проходили обстеження та отримували консультації для подальшого лікування. У лікарні після обстежень військовослужбовців оперують, вони проходять реабілітацію, отримують медичні послуги.

Крім того, у “Вайварі” реабілітацію проходили 89 українських військових і кілька цивільних. 

Поранені військовослужбовці проходили реабілітацію після множинних травм, поєднаних з ураженням центральної нервової системи; ускладнених травм, розладів центральної нервової системи, ускладнених переломами кінцівок, ампутаціями. Також українські військові проходили протезування та навчались користуватись ними.

Цього року Латвія планує продовжувати надавати допомогу пораненим військовим з України. Орієнтовно, цього року в Латвії пройдуть лікування та реабілітацію 120 українців.

Нагадаємо, в грудні у польських лікарнях лікувалося понад 100 українських військовослужбовців, а також приблизно 2-3 тисячі цивільних громадян України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також