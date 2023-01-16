Близько 130 українських військових минулого року лікувались у Латвії

Поранених українських захисників приймали у двох закладах.

В 2022 році до двох медичних закладів у Латвії на лікування прибули близько 130 українських військових. Їх прийняли Ризька східна університетська лікарня (RAKUS) та Національний реабілітаційний центр “Вайварі”.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на коментар відділу комунікацій МОЗ Латвії.

Зокрема, у RAKUS лікувалися 43 українські військовослужбовці. Там вони проходили обстеження та отримували консультації для подальшого лікування. У лікарні після обстежень військовослужбовців оперують, вони проходять реабілітацію, отримують медичні послуги.

Крім того, у “Вайварі” реабілітацію проходили 89 українських військових і кілька цивільних.

Поранені військовослужбовці проходили реабілітацію після множинних травм, поєднаних з ураженням центральної нервової системи; ускладнених травм, розладів центральної нервової системи, ускладнених переломами кінцівок, ампутаціями. Також українські військові проходили протезування та навчались користуватись ними.

Цього року Латвія планує продовжувати надавати допомогу пораненим військовим з України. Орієнтовно, цього року в Латвії пройдуть лікування та реабілітацію 120 українців.

Нагадаємо, в грудні у польських лікарнях лікувалося понад 100 українських військовослужбовців, а також приблизно 2-3 тисячі цивільних громадян України.