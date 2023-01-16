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Україна підписала угоду з Японією про відтермінування кредитних платежів

Японська сторона звернулась до української сторони з пропозицією відстрочити погашення та обслуговування боргу України за кредитами.

Україна підписала угоду з Японією про відтермінування кредитних платежів
Фото: mof.gov.ua

У понеділок, 16 січня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підписання угоди щодо відтермінування платежів з погашення та обслуговування кредитів, залучених у рамках співробітництва уряду України з урядом Японії.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

Під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою міністр фінансів України Сергій Марченко підписав зазначену угоду у формі обміну нотами між урядами України та Японії.

Угода передбачає перенесення виконання боргових зобов'язань у розмірі близько 50 млн доларів США (8 млрд ієн) за позиками, залученими у рамках чотирьох кредитних угод, на 2027-2031 роки.

 

“Я вдячний уряду Японії за розуміння потреб України та підтримку нашої фінансової системи. Відтермінування платежів з обслуговування та погашення кредитів дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет та направити кошти на фінансування потреб безпеки і оборони”, – зазначив Сергій Марченко.

Також міністр фінансів зауважив, що у поточному році розраховує на підтримку Японії, яка головуватиме у G7 протягом 2023 року, та зміцнення співпраці між урядами країн.

Нагадаємо, японська сторона звернулась до української сторони з пропозицією відстрочити погашення та обслуговування боргу України за кредитами у рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з країнами-кредиторами G7.

До слова, уряд Японії виділив 95 млн доларів на відновлення України.

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