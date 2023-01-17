Службові особи одного із маслосирзаводів відшкодували державі 10,8 млн грн збитків

Зловмисники розробили схему реалізації продукції за готівкову без відображення операцій у бухгалтерському і податковому обліках.

Службові особи одного із маслосирзаводів торік умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. Йдеться про 10,8 млн грн.

Як повідомили в Бюро економічної безпеки, слідство встановило, що зловмисники створили схему з реалізації продукції за готівку фізичним особам-підприємцям без відображення операцій у бухгалтерському і податковому обліках.

"У результаті збитки бюджету склали понад 5,1 млн грн податку на прибуток підприємства та понад 5,7 млн грн податку на додану вартість", - додали в БЕБ.

Головному бухгалтеру повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі, за інформацією Бюро, завдані збитки в сумі понад 10,8 млн гривень відшкодовано.

У зв'язку з цим БЕБ направило матеріали кримінального провадження до Офісу Генпрокурора для подальшого скерування до суду із клопотанням про звільнення підозрюваної.

Нагадаємо, нещодавно за ухилення від сплати орендної плати БЕБ арештувало майно підприємства на 628 млн грн.

Гендиректор тютюнової компанії отримав підозру за ухилення від сплати податків: державний бюджет не отримав понад 270 млн гривень.