У Росії готуються до нової хвилі мобілізації, - ГУР

Влада Росії готується проводити нову хвилю мобілізації.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

Передбачається, що нова хвиля мобілізації в РФ характеризуватиметься підвищеною увагою до населення «центральних регіонів»:

на підприємства столиці РФ прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників;

заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей;

найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності;

посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік срср): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства РФ, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично;

власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити «добровільні» пожертви на користь збройних сил РФ (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів);

у Москві формуються «добровільні» групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно отриманих інструкцій, «підозрілим» вважаються будь-які групи понад 20 осіб.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що країна-терорист готує кілька різних сценаріїв наступу на Україну. Росіяни активно поширюють дезінформацію. При цьому цілі Володимира Путіна залишаються незмінними – геноцидна війна, знищення українського народу та держави.