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У Росії готуються до нової хвилі мобілізації, - ГУР

Під прицілом військкоматів жителі Москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей.

У Росії готуються до нової хвилі мобілізації, - ГУР
Фото: ГУР Міноборони

Влада Росії готується проводити нову хвилю мобілізації.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України. 

Передбачається, що нова хвиля мобілізації в РФ характеризуватиметься підвищеною увагою до населення «центральних регіонів»:

  • на підприємства столиці РФ прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників;
  • заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей;
  • найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності;
  • посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік срср): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства РФ, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично;
  • власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити «добровільні» пожертви на користь збройних сил РФ (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів);
  • у Москві формуються «добровільні» групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно отриманих інструкцій, «підозрілим» вважаються будь-які групи понад 20 осіб.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що країна-терорист готує кілька різних сценаріїв наступу на Україну. Росіяни активно поширюють дезінформацію. При цьому цілі Володимира Путіна залишаються незмінними – геноцидна війна, знищення українського народу та держави.

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