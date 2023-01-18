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На Херсонщині відкрили тимчасову переправу через річку Інгулець

Над відновленням транспортного сполучення працювали 30 військових.

На Херсонщині відкрили тимчасову переправу через річку Інгулець
Переправа через річку Інгулець
Фото: facebook.com/YanushevichKherson

У Кочубеївській тергромаді на Херсонщині відкрили тимчасову переправу через річку Інгулець. Її облаштували військовослужбовці 701 полку Державної спеціальної служби транспорту.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Міст, що знаходиться поблизу села Наталине, зруйнували російські окупанти, коли тікали з правобережної Херсонщини. Він сполучав населені пункти Кочубеївської громади з Високопіллям та Великою Олександрівкою.

Над відновленням транспортного сполучення працювали 30 військових та 12 одиниць техніки. Роботи почалися 26 грудня і вже завершені.

Переправа шириною 3,2 метра облаштована з деревʼяних палет та залізобетонних прогонів. Це - реверсний проїзд, а отже одночасно можна пересуватися тільки в один бік.

"Це лише тимчасове рішення. Надалі будемо відновлювати зруйнований міст. За умови наявності фінансування роботи заплановано на цей рік", - зазначив Янушевич.

Фото: facebook.com/YanushevichKherson

Він подякував військовослужбовцям та голові адміністрації Держслужби транспорту, а також командувачу оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" за якісну та оперативну роботу. На знак подяки голова ОВА відзначив почесними грамотами військових, які відновлювали транспортне сполучення.

Фото: facebook.com/YanushevichKherson

Нагадаємо, росіяни підірвали мости через річку Інгулець на Херсонщині в червні для протидії контрнаступу ЗСУ.

Раніше також повідомлялося, що в Снігурівській громаді Миколаївської області ввели в експлуатацію тимчасовий міст через річку Інгулець замість зруйнованого під час боїв з російськими окупантами.

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