На війні з росіянами загинув журналіст Максим Шварцман

Максим Шварцман вступив до лав Чернівецької ТрО з перших днів повномасштабної війни.

15 липня у Донецькій області загинув фотокореспондент медіа агентства АСС, відеооператор, солдат Максим “Марвел” Шварцман.

Про це повідомляє медіа агентство АСС.

Максим Шварцман вступив до лав Чернівецької ТрО з перших днів повномасштабної війни.

Він був родом з окупованого росіянами селища Каланчак на Херсонщині. Прийняти та дозволити це Максим не міг.

Прощання з Максимом Шварцманом відбудеться у суботу, 29 липня, об 11:00 на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців.

За даними ІМІ, Максим Шварцман став 66-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії.

Нагадаємо, 22 травня у боях під Бахмутом загинув військовий та журналіст Євгеній Осієвський. Він був автором науково-популярного журналу “Куншт” та журналу соціальної критики “Спільне”.