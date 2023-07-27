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На війні з росіянами загинув журналіст Максим Шварцман

Максим Шварцман вступив до лав Чернівецької ТрО з перших днів повномасштабної війни. 

На війні з росіянами загинув журналіст Максим Шварцман
Фото: Максим Козменко

15 липня у Донецькій області загинув фотокореспондент медіа агентства АСС, відеооператор, солдат Максим “Марвел” Шварцман. 

Про це повідомляє медіа агентство АСС.

Максим Шварцман вступив до лав Чернівецької ТрО з перших днів повномасштабної війни. 

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Він був родом з окупованого росіянами селища Каланчак на Херсонщині. Прийняти та дозволити це Максим не міг. 

Прощання з Максимом Шварцманом відбудеться у суботу, 29 липня, об 11:00 на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців.

За даними ІМІ, Максим Шварцман став 66-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії.

Нагадаємо, 22 травня у боях під Бахмутом загинув військовий та журналіст Євгеній Осієвський. Він був автором науково-популярного журналу “Куншт” та журналу соціальної критики “Спільне”.

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