Внаслідок обстрілу росіянами Миколаївщини двоє людей отримали поранення

Сьогодні ввечері, 27 липня, російські окупаційні війська обстріляли сел. Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Внаслідок ворожого обстрілу осколкові поранення ніг отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина.

Їх доставили до лікарні, там пораненим надають кваліфіковану медичну допомогу.

Нагадаємо, минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.