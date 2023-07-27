Російські силовики влаштували у Сімферополі масові затримання кримських татар

Російські силовики влаштували у Сімферополі біля будівлі так званого "Верховного суду" масові затримання кримських татар.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, люди прийшли підтримати першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та активістів Асана й Азіза Ахтемових - їх судять незаконно у сфабрикованій "справі диверсантів".

Апеляцію на вирок розглядають у Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції м. Сочі, а в Сімферополі по відеозв’язку мало відбутися відкрите судове засідання. Щоправда, до зали не пустили журналістів з прескартами.

"Серед затриманих – родичі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, журналісти, правозахисники та навіть особи з інвалідністю. Загалом у Залізничний райвідділок поліції доправили 14 людей для складання адмінпротоколів, серед них – три жінки", - розповів Лубінець.

Він додав, що за словами адвоката Едема Семедляєва, у відділку залишили п’ятьох осіб, в інших зібрали відбитки пальців, зразки ДНК, сфотографували, виписали застереження й відпустили.

Нагадаємо, Наріман Джелял 21 вересня 2022 року був засуджений до 17 років позбавлення волі з відбуванням терміну в колонії суворого режиму. Також він має сплатити штраф у сумі 700 тис. рублів.

Тим часом прокуратура Автономної республіки Крим здійснює процесуальне керівництво у 127 кримінальних провадженнях за фактами незаконного позбавлення волі осіб за їхню проукраїнську позицію, а також в одному – за фактом неналежного надання медичної допомоги українським політв’язням.

Раніше у Криму росіяни оштрафували кримських татар через національні прапори - напередодні Дня кримськотатарського прапора у Білогірському районі ворожа поліція зупинила колону авто під кримськотатарськими стягами.