Міністр Кулеба цього тижня здійснить візити до Франції, Чехії та Іспанії – "для виконання першочергових завдань від Президента"

У Іспанії Кулеба братиме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба цього тижня здійснить візити до Чехії, Франції та Іспанії. У пресслужбі МЗС зазначили, що поїздки організовані для "виконання першочергових завдань, поставлених Президентом України Володимиром Зеленським перед українською дипломатією".

28 серпня у Празі на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського Кулеба звернеться до глав дипломатичних місій Чехії як почесний гість щорічної конференції послів. Міністр також проведе двосторонні переговори щодо розвитку військово-технічного співробітництва.

"29 - 30 серпня у Парижі міністр проведе переговори з керівництвом Франції та провідними компаніями французького оборонно-промислового комплексу. На запрошення французької колеги Катрін Колонна, він також стане почесним гостем конференції французьких послів", – додали в МЗС.

31 серпня у Толедо Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Нагадаємо, в серпні на зустрічі з українськими послами президент Зеленський поставив їм пʼять головних завдань перед початком нового політичного сезону. Це – формула миру, зброя та санкції, інтеграція України з ЄС і НАТО – безпекові гарантії та політика сусідства, економіка та відновлення і трансформація та українці – в Україні та за кордоном. Докладно читайте в матеріалі LB.ua "Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону".