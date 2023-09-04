Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" придбав апарат КТ для однієї з прифронтових лікарень Донеччини

Під час однієї з щотижневих поїздок Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" на Донеччину до команди Фонду звернувся колектив однієї з прифронтових лікарень із запитом на придбання комп’ютерного томографу для більш якісного діагностування поранень, отриманих захисниками України, якими опікується медзаклад.

Завдяки оперативній роботі фонду та допомоги з боку партнерів, апарат КТ вже доставлено на Донеччину.

Отримане обладнання

"Маємо чергові хороші та важливі новини. Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія", спільно з фондом HopeUA та партнерами, придбав та доставив в одну з прифронтових лікарень Донеччини апарат КТ. Це надзвичайно важливо, оскільки медзаклад знаходиться на самій передовій і одним із перших приймає важкопоранених захисників. Тепер лікарі матимуть більше можливостей, аби надавати нашим військовим критично необхідну першу допомогу, діагностувати складні травми голови, ефективніше лікувати і поранених цивільних громадян. Зараз дуже складні і дуже відповідальні дні – відбувається контрнаступ, бойові дії активні, нещадні обстріли з боку ворога, тому маємо з подвійною силою допомагати і армії, і медикам", – зазначив амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія", відомий український композитор Євген Хмара.

Крім апарату КТ, у лікарні Донеччини, які працюють за три кілометри від лінії фронту, доставлено також вантаж з медичним обладнанням та розхідниками. Цю гуманітарну місію на Донеччину підтримали партнери фонду "Надія": фонд HopeUA, ТОВ "БУДХАУСГРУПП", Центральна збагачувальна фабрика "Мирноградська", товариство "Краснолиманське", "Харвінд", компанія "Медирент", Благодійний фонд Дениса Парамонова, фонду Eltech Trust, а також компанії "Дойч-Фарм".

Отримане обладнання

З початком повномасштабного вторгнення Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" сконцентрував основні свої зусилля на підтримці та допомозі українським лікарням та медикам, особливо тим, що працюють у прифронтових зонах.

Лише за останні два місяці на передову командою фонду доставлено найсучасніше медичне обладнання: апарат МРТ та три апарати КТ, УЗД апарати, два гостроскопи Fuji (Японія) та більше ста медичних моніторів, автомобілі невідкладної допомоги, сучасний колоноскоп та десятки підігрівачів крові. За цей час команда фонду відвідала Курахово, Торецьк, Словʼянськ, Краматорськ, Добропілля, Петропавлівка, Павлоград, Дніпро, Херсон, Миколаїв, Харків, Богодухів та інші населені пункти поблизу зони бойових дій.

"У прифронтових шпиталях ми часто відвідуємо наших поранених захисників і знаємо, що такі медзаклади для них – це місце надії. Надії на одужання, на повноцінне лікування, на життя. Саме тому ми наша основна місія – забезпечити прифронтові шпиталі і дати лікарям "зброю", яка не вбиватиме, а навпаки – рятуватиме життя. Дякуємо кожному, хто нас підтримує у цьому! Дякуємо нашим героїчним медикам і військових! На ваших плечах тримається Україна!" – резюмував Євген Хмара.

Підтримати збір на медичне обладнання від Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" та дізнатися більше про його роботу можна за посиланням: http://nadia-fund.com/