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Зеленський про візит до Румунії: Є домовленості щодо боєприпасів і ППО

"Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними", - сказав Президент.

Зеленський про візит до Румунії: Є домовленості щодо боєприпасів і ППО
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Румунії вдалося досягнути домовленостей щодо зброї.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

Зокрема, Зеленський заявив про ППО і боєприпаси.

"Є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати всього, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними", - сказав Президент.

Він додав,що у Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти "будуть серед перших, хто навчатиметься".

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Нагадаємо, нині Зеленський побував із візитом у Румунії, де зустрівся з президентом, прем'єром і головами палат парламенту. За підсумками зустрічі президенти обох держав підписали декларацію про стратегічне партнерство. Документ включає політичні, економічні, соціальні та безпекові питання.

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