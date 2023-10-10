"Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними", - сказав Президент.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Румунії вдалося досягнути домовленостей щодо зброї.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

Зокрема, Зеленський заявив про ППО і боєприпаси.

"Є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати всього, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними", - сказав Президент.

Він додав,що у Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти "будуть серед перших, хто навчатиметься".

Нагадаємо, нині Зеленський побував із візитом у Румунії, де зустрівся з президентом, прем'єром і головами палат парламенту. За підсумками зустрічі президенти обох держав підписали декларацію про стратегічне партнерство. Документ включає політичні, економічні, соціальні та безпекові питання.