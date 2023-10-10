Армія окупантів атакувала будинок у Кізомисі на Херсонщині, є поранена жителька

У жінки діагностували контузію, травму голови і ноги.

Російська армія атакувала будинок у Кізомисі на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

В результаті обстрілу було поранено 74-річну жительку. В жінки діагностували контузію, травму голови та ноги.

Потерпіла змогла дістатися до Херсона, де викликала “швидку”. Від госпіталізації жінка відмовилася.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня окупаційні війська обстріляли село Новодмитрівка Бериславського району Херсонської області.

Протягом минулої доби росіяни 79 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 443 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БпЛА. Четверо цивільних отримали поранення.