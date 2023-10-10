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Армія окупантів атакувала будинок у Кізомисі на Херсонщині, є поранена жителька

У жінки діагностували контузію, травму голови і ноги. 

Армія окупантів атакувала будинок у Кізомисі на Херсонщині, є поранена жителька
Фото: United24

Російська армія атакувала будинок у Кізомисі на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

В результаті обстрілу було поранено 74-річну жительку. В жінки діагностували контузію, травму голови та ноги.

Потерпіла змогла дістатися до Херсона, де викликала “швидку”. Від госпіталізації жінка відмовилася.

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Нагадаємо, вночі 10 жовтня окупаційні війська обстріляли село Новодмитрівка Бериславського району Херсонської області.

Протягом минулої доби росіяни 79 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 443 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БпЛА. Четверо цивільних отримали поранення.

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