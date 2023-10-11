МЗС Ізраїлю опублікувало список країн, чиї громадяни постраждали від нападу ХАМАС.
“Не пощадили нікого. ХАМАС переслідував як ізраїльтян, так і іноземців. Ми в цьому разом. І разом ми переможемо”, - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що у списку вказані два вбиті українці, але нещодавно МЗС України повідомило про третю жертву серед громадян України.
Найбільше вбитих іноземців (18 осіб) – це громадяни Таїланду. Також загинули 11 громадян США.
No one was spared.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 11, 2023
Hamas went after Israelis and and foreigners alike.
We are in this together.
And together we will win. pic.twitter.com/6kiZ43thH1
Нагадаємо, кількість жертв у Ізраїлі склала близько 1200, поранені ще 3000 людей. У Палестині загинули щонайменше 900 людей.