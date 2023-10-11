У списку вбиті, взяті в полон та зниклі безвісти.

Солдати ЦАХАЛу вивозять тіла ізраїльтян, убитих під час атаки палестинських терористів 7 жовтня 2023 року в кібуці Кфар-Аза.

МЗС Ізраїлю опублікувало список країн, чиї громадяни постраждали від нападу ХАМАС.

“Не пощадили нікого. ХАМАС переслідував як ізраїльтян, так і іноземців. Ми в цьому разом. І разом ми переможемо”, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у списку вказані два вбиті українці, але нещодавно МЗС України повідомило про третю жертву серед громадян України.

Найбільше вбитих іноземців (18 осіб) – це громадяни Таїланду. Також загинули 11 громадян США.

No one was spared.



Hamas went after Israelis and and foreigners alike.



We are in this together.



And together we will win. pic.twitter.com/6kiZ43thH1 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 11, 2023

Нагадаємо, кількість жертв у Ізраїлі склала близько 1200, поранені ще 3000 людей. У Палестині загинули щонайменше 900 людей.