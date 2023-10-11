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МЗС Ізраїлю опублікувало список країн, чиї громадяни постраждали від нападу ХАМАС

У списку вбиті, взяті в полон та зниклі безвісти.

МЗС Ізраїлю опублікувало список країн, чиї громадяни постраждали від нападу ХАМАС
Солдати ЦАХАЛу вивозять тіла ізраїльтян, убитих під час атаки палестинських терористів 7 жовтня 2023 року в кібуці Кфар-Аза.
Фото: timesofisrael.com

МЗС Ізраїлю опублікувало список країн, чиї громадяни постраждали від нападу ХАМАС

“Не пощадили нікого. ХАМАС переслідував як ізраїльтян, так і іноземців. Ми в цьому разом. І разом ми переможемо”, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у списку вказані два вбиті українці, але нещодавно МЗС України повідомило про третю жертву серед громадян України.

Найбільше вбитих іноземців (18 осіб) – це громадяни Таїланду. Також загинули 11 громадян США. 

Нагадаємо, кількість жертв у Ізраїлі склала близько 1200, поранені ще 3000 людей. У Палестині загинули щонайменше 900 людей.

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