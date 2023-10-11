Ворог безуспішно намагається наступати на авдіївському напрямку, – Штупун

Російські війська намагаються вести наступальні дії в районі Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області. Натомість нашим військовим вдалося відбити всі ворожі атаки. Про це повідомив офіційний представник групи військ "Таврія" полковник Олександр Штупун.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" противник силами близько трьох батальйонів, за підтримки великої кількості танків та іншої бронетехніки веде наступальні дії. Зокрема, це фіксується в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського. Наразі відбито всі атаки ворога, втрат рубежів і позицій наші воїни не допустили", – розповів Штупун.

Він додав, що "наразі ситуація контрольована, тривають бої". Щодо ситуації в районі Вербового, полковник наголосив, що просування досить важливе в тактичному плані та для подальших дій.

Українські захисники успішно відбили понад 10 ворожих атак у районах Мар'їнки та Красногорівки. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного. На запорізькому напрямку ЗСУ покращили тактичне становище на захід від Роботиного і продовжують стримувати ворога в районах Інженерного та Вербового.