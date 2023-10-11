Росіяни обстріляли гімназію у Нікополі. Загинули дві людини

Під завалами будівлі, ймовірно, є люди.

У середу російські окупанти завдали ракетного удару по Нікополю. внаслідок обстрілу знищено місцеву гімназію. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, є жертви. Загинули дві людини. Ймовірно під завалами ще знаходяться працівники навчального закладу. Постраждали двоє чоловіків 24 та 71 року", – пише начальник ОВА.

Сама будівля гімназії зазнала серйозних руйнувань.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

"Пошкоджені й 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. А ще – інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто. Вся інформація уточнюється", – додав Сергій Лисак.

Сьогодні росіяни обстріляли з артилерії селище Купʼянськ-Вузловий Купʼянського району Харківської області, один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Є постраждалі. Також, окупанти випустили близько 10 ракет по Авдіївці Донецької області. Є влучання у багатоповерхівки, у відкриту місцину, по території Авдіївського коксохімічному заводу. Наразі відомо про одного загиблого, ще двоє людей дістали поранення.