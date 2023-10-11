ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли гімназію у Нікополі. Загинули дві людини

Під завалами будівлі, ймовірно, є люди.

Росіяни обстріляли гімназію у Нікополі. Загинули дві людини
Фото: Сергій Лисак, Дніпропетровська ОВА

У середу російські окупанти завдали ракетного удару по Нікополю. внаслідок обстрілу знищено місцеву гімназію. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, є жертви. Загинули дві людини. Ймовірно під завалами ще знаходяться працівники навчального закладу. Постраждали двоє чоловіків 24 та 71 року", – пише начальник ОВА.

Сама будівля гімназії зазнала серйозних руйнувань. 

Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
"Пошкоджені й 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. А ще – інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто. Вся інформація уточнюється", – додав Сергій Лисак.

Сьогодні росіяни обстріляли з артилерії селище Купʼянськ-Вузловий Купʼянського району Харківської області, один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Є постраждалі. Також, окупанти випустили близько 10 ракет по Авдіївці Донецької області. Є влучання у багатоповерхівки, у відкриту місцину, по території Авдіївського коксохімічному заводу. Наразі відомо про одного загиблого, ще двоє людей дістали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies