Ворог обстрілює прибережні райони Херсона

Зараз у Херсоні лунають вибухи. Жителів міста закликають подбати про свою безпеку.

"У Херсоні лунають вибухи! Російські війська обстрілюють прибережні райони", – повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Він закликав місцевих залишатися у безпечних місцях.

Повітряна тривога оголошена у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях та в окупованому Криму.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили з авіації по Бериславському району Херсонської області. На два населені пункти окупанти скинули вісім керованих авіабомб. Наслідки уточнюються.

Також вдень окупанти обстріляли село Золота Балка Бериславського району. "Прильотами" пошкоджена будівля дитсадка. Люди не постраждали.